Алеппо покинули 40 тысяч мирных жителей — премьер Турции

Анкара, 22 декабря. По итогам активной совместной работы с Россией и Ираном из Алеппо удалось вывести в безопасные районы около 40 тысяч мирных жителей, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. «Это не далось нам легко», — отметил турецкий политик.

«Мы провели большое количество дипломатических контактов с Россией и с Ираном. В результате из зоны боевых действий эвакуировано 40 тысяч гражданских лиц, — объявил Йылдырым на встрече с активистами правящей партии Турции. — Те, кто не хочет прекращения войны в регионе, пользуются любой возможностью для того, чтобы вставить палки в колеса. Однако с помощью тесных контактов и дипломатических усилий нам удалось это сделать, и мы продолжаем нашу работу».