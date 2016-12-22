Видимость диалога: Пушков отреагировал на слова Кирби об отношениях США и России

Москва, 22 декабря. США и Россия продолжают двусторонние отношения, несмотря на сложности. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Джона Кирби о состоянии российско-американских контактов.

По мнению сенатора, то, что Госдеп называет «диалогом с Россией» — всего лишь видимость диалога вместе с санкциями и давлением. Он также отметил, что это верный путь к заморозке отношений. Об этом Пушков написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

То,что Госдеп называет "диалогом с Россией" - всего лишь видимость диалога вкупе с санкциями и давлением. Верный путь к заморозке отношений. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 22, 2016

Напомним, ранее Кирби заявил, что дипломатические контакты Вашингтона и Москвы продолжаются, несмотря на расхождения во взглядах по многим проблемам. Также в Госдепартаменте США отметили, что заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о замороженном состоянии контактов в Вашингтоне не до конца понятно.