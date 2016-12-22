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Климкин заявил о введении визового режима между Украиной и Россией
Украина

Климкин заявил о введении визового режима между Украиной и Россией

Сегодня 11:20
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Климкин заявил о введении визового режима между Украиной и Россией

Киев, 22 декабря. Киев должен ввести визовый режим между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин, заявил, что между Украиной и Россией якобы идет война. Он добавил, что Киев намерен ввести визовый режим.

«На территории России проживает большое количество украинцев, против которых Кремль может устроить провокации, — заявил украинский министр. — Украина должна двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России».

В Москве неоднократно отмечали, что выступают за территориальную целость Украины и мир в Донбассе. Попытки Киева перефразировать минские соглашения в своих интересах приводят процесс урегулирования конфликта в тупик, ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Катерина Тимошенская
#павел климкин
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