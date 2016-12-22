ИГИЛ призвало к нападениям на посольства России по всему миру

Лондон, 22 декабря. Представители разведывательной организации SITE, которая занимается мониторингом деятельности исламистов в Интернете, заявили о том, что на интернет-ресурсах террористов «Исламского государства» появился список телефонных номеров и адресов посольств Российской Федерации в различных странах мира, включая расположенные в Уганде, Тегеране, Баку и Тиране.

После гибели посла Андрея Карлова в Анкаре террористы призывают мусульман к новым нападениям на российских дипломатических представителей.

Как заявила руководитель разведывательной группы Рита Катц, в Интернете сторонники ИГИЛ и «Аль-Каиды» (обе террористические группировки запрещены в РФ решением Верховного суда) «совместно празднуют убийство российского посла, несмотря на то, что их принадлежность к этому теракту не доказана (если они вообще имеют к нему отношение)».