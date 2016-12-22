Прохожие пострадали в результате взрыва баллона в московском метро

Москва, 22 декабря. При взрыве в московском метро пострадало несколько прохожих. По информации очевидцев, среди раненых есть водитель мусоровоза, проезжавшего мимо вестибюля, а также девушка, которая стояла на автобусной остановке.

Представители экстренных служб рассказали, что у пострадавших диагностированы порезы от осколков стекла.

Напомним, ранее на станции метро «Коломенская» произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался баллон с газом. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. По последним данным, число пострадавших достигло семи человек.Следователи начали проверку по факту взрыва.