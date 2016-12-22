Россия ввела запрет на ввоз птицы из ряда стран ЕС после вспышки птичьего гриппа

Москва, 22 декабря. Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ряда регионов Германии, Польши, Швеции и Венгрии из-за распространившегося птичьего гриппа, сообщило надзорное ведомство.

Россельхознадзор временно запретил перевозку по территории страны живой птицы из некоторых регионов Германии, Польши, Швеции и Венгрии. С 17 декабря действует запрет на ввоз птицы из провинции Скане в Швеции, где был зафиксирован очаг болезни Ньюкасла. С того же дня был ограничен ввоз живой птицы, яиц, мяса птицы, с территории Любуского воеводства Польши, где также отмечены случаи птичьего гриппа.