ООН сообщила о продолжении эвакуации из восточного Алеппо

ООН, 22 декабря. Из восточного Алеппо до сих пор продолжается эвакуация. Об этом представитель ООН сообщил агентству Reuters.

«Эвакуация все еще идет, наблюдатели все еще на месте, — сообщил представитель ООН. — Порядка 300 частных транспортных средств покинули (город — ред) в течение ночи и утра сегодняшнего дня».

По словам президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера, 30 тысяч человек было вывезено из восточных районов города с начала эвакуации. По информации МККК, эвакуация может занять «еще пару дней», так как огромная масса людей все еще остается в восточном Алеппо.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Генассамблея ООН решила создать «беспристрастный и независимый механизм» расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирийской республике для будущих судебных преследований.

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