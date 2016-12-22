Депутат Госдумы предложил защитить послов России спецназом

Москва, 22 декабря. Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил обеспечить безопасность российских дипломатов за рубежом бойцами спецназа.

Это предложение было направлено депутатом в МИД и МВД России. Он предложил закрепить за российскими послами бойцов сил специального назначения в тех странах, где им может угрожать опасность, сообщает Газета.ру. Для того, чтобы определить круг этих стран, отметил парламентарий, достаточно посмотреть, кто радовался гибели посла России в Турции.

Напомним, Андрей Карлов был убит на открытии выставки в Анкаре 19 декабря. В то время как он произносил речь, террорист несколько раз выстрелил ему в спину, сообщает URA.ru.