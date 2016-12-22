Кремль привлек к работе с губернаторским корпусом социологов

Москва, 22 декабря. В Москве проходит семинар, организованный администрацией президента РФ Владимира Путина для вице-губернаторов, курирующих в региональных правительствах вопросы внутренней политики.

Как пишет газета «Известия», в рамках мероприятия выступит замглавы администрации Сергей Кириенко. Также на семинаре выступит генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Вместе с коллегами он прочитает лекцию по прикладным аспектам социологии.

Как рассказал Федоров, перед ним стоит задача — помочь вице-губернаторам, так как именно они заказывают социологические исследования, формулируют вопросы. По его мнению, основываясь на этих исследованиях, они принимают решения.