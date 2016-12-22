Ирак получит 1,5 млрд долларов финансовой помощи от Всемирного банка

Вашингтон, 22 декабря. Во вторник представители Всемирного банка объявили о согласии предоставить дополнительный пакет финансовой помощи правительству Ирака в размере 1,5 млрд долларов. Гарантии на часть займа в 444 млн долларов предоставляют Великобритания и Канада, сообщает Daily Times.

«Несмотря на продолжающуюся войну и низкий уровень цен на нефть, Ирак предпринимает решительные усилия по проведению реформ, которые позволят достичь экономической стабильной и заложить основание для более долговременного развития частного сектора и интегрирующего роста экономики для всех иракцев», — заявил глава ближневосточного отделения Всемирного банка Ферид Беладж.