Тысячи бутылок паленой водки изъяли в Подмосковье перед Новым годом

Москва, 22 декабря. В подмосковных Химках обнаружены автомобили с 30 тысячами бутылок поддельной водки, сообщили представители Росалкогольрегулирования.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли поддельный алкоголь в Подмосковье. В Химках были найдены пять автомобилей, внутри которых хранились 30 тысяч бутылок паленой водки, маркированные поддельными федеральными специальными марками. В данный момент проводится административное расследование, констатировали источники.

Ранее стало известно, что число погибших в результате отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 71 человека, передает «Газета.ru».