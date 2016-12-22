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Тысячи бутылок паленой водки изъяли в Подмосковье перед Новым годом
Общество

Тысячи бутылок паленой водки изъяли в Подмосковье перед Новым годом

Сегодня 10:45
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Тысячи бутылок паленой водки изъяли в Подмосковье перед Новым годом

Москва, 22 декабря. В подмосковных Химках обнаружены автомобили с 30 тысячами бутылок поддельной водки, сообщили представители Росалкогольрегулирования.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли поддельный алкоголь в Подмосковье. В Химках были найдены пять автомобилей, внутри которых хранились 30 тысяч бутылок паленой водки, маркированные поддельными федеральными специальными марками. В данный момент проводится административное расследование, констатировали источники.

Ранее стало известно, что число погибших в результате отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 71 человека, передает «Газета.ru».

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Катерина Тимошенская
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