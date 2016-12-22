Хоккейный судья насмерть сбил пешехода на трассе А-121 в Ленобласти

Санкт-Петербург, 22 декабря. На дороге в Ленобласти был насмерть сбит пешеход. Как выяснилось, предполагаемым виновником аварии является судья Санкт-Петербургской Хоккейной Лиги.

Как сообщил источник ФАН, на федеральной трассе А-121 «Сортавала» иномарка Citroen под управлением Ивана Г. 1989 года рождения сбила пешехода Виктора К. 1958 года рождения. В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одно смертельное ДТП случилось ранее на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге. В столкновении двух иномарок погиб ребенок.