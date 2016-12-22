Стала известна цена нового кроссовера Honda CR-V

Токио, 22 декабря. Японский автопроизводитель Honda начал реализацию нового кроссовера CR-V, который автолюбители смогут приобрести в четырех комплектациях.

Отмечается, что стоимость новенькой модели начинается от 1 млн 523 тыс. рублей. Жители США смогут купить транспортное средство с бензиновыми 1,5-литровым или 2-литровым турбодвигателями. Купить авто Honda CR-V также можно с передним и полным приводом.

Отмечается, что в заводской комплектации машина имеет 17-дюймовые диски, а также передние и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, светодиодные дневные ходовые огни, климатическую и мультимедийную системы.

Абсолютно все модели CR-V, кроме заводской комплектации, оборудованы пакетом безопасности Honda Sensing.