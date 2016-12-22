В Канаде запустили горячую линию для сообщений об опасном использовании дронов

Оттава, 22 декабря. Канадский Минтранс запустил работу горячей линии для получения сообщений о небезопасном использовании беспилотников, поскольку перед зимними праздниками ожидается всплеск продаж дронов, пишет Canadian Underwriter.

Власти Канады призывают население посетить портал для заполнения отчета, если кто-то из канадцев использует дрон без специального разрешения. Должностные лица будут рассматривать жалобы, в случае нарушения правил безопасности, «пилота» оштрафуют до 25 тыс. канадских долларов или даже посадят под арест. Под небезопасным использованием БПЛА понимается полет рядом с самолетами, либо на большой высоте, либо в местах, имеющих особый статус, сообщает «Индикатор».