Ученые НАСА раскрыли план захвата роботами Солнечной системы

Вашингтон, 22 декабря. Ученые Космического центра Кеннеди НАСА представили общественности вероятный сценарий захвата колониями роботов Солнечной системы.

Эксперты смоделировали ситуацию с отправкой на Луну в течение 20 лет 12 тонн полезной нагрузки. Речь идет о колонии роботов, которая управлялась бы учеными с Земли. По сценарию сотрудников НАСА, умные машины воспользовались бы ресурсами и энергией спутника и астероидов для перехода к независимому существованию, после чего колония стала бы расти в геометрической прогрессии. Такое развитие событий со временем могло бы обернуться порабощением Солнечной системы роботами, передает «Лента.ру».

Добавим, недавно американские ученые составили список самых актуальных проблем в сфере науки и технологии. В этот перечень вошли заморозка мозга и создание стай боевых роботов, сообщает «Индикатор».