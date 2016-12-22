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Экс-вратарь сборной России уверен, что бутсы Широкова недолго провисят без дела
Спорт

Экс-вратарь сборной России уверен, что бутсы Широкова недолго провисят без дела

Вчера 11:06
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Экс-вратарь сборной России уверен, что бутсы Широкова недолго провисят без дела

Москва, 22 декабря. Роман Широков, объявивший недавно о желании возобновить карьеру футболиста, еще может удивить спортивный мир. Об этом заявил бывший вратарь российской сборной Руслан Нигматуллин.

Ранее экс-капитан сборной РФ заявил, что готов рассмотреть предложения по возобновлению карьеры футболиста. По информации газеты «Известия», Широков отдал бы предпочтение одному из московских клубов, поскольку не хочет покидать столицу.

«Если Роман чувствует в себе силы и желание вновь появиться на поле, то почему бы и нет?…Широков еще не сказал последнего слова в российском футболе», — поделился мнением Нигматуллин.

Еще один бывший футболист национальной команды Александр Мостовой в интервью изданию предположил, что Широков при желании смог бы выступать еще два-три года.

Читайте также: Широков дал в российских СМИ объявление о поиске работы футболиста.

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Ксения Тасманова
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