В Москве прощаются с послом РФ в Турции Андреем Карловым

Москва, 22 декабря. Сегодня будет похоронен Андрей Карлов, посол России в Турции, убитый в Анкаре в понедельник, 19 декабря.

В здании МИД России в Москве началась гражданская церемония прощания. Проститься с Карловым намерен и президент России Владимир Путин, перенесший ранее запланированную на четверг большую пресс-конференцию на пятницу, 23 декабря.

Карлов был убит в понедельник в Анкаре, убийца российского посла ликвидирован турецкими правоохранителями. Андрей Карлов посмертно награжден званием Героя России.