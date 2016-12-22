Ученые объяснили, почему не все люди способны научиться читать

Вашингтон, 22 декабря. Люди с дислексией имеют проблемы с нейропластичностью мозга, что мешает им научиться читать, заявили специалисты Массачусетского технологического института.

Ученые объяснили, почему не люди способны научиться писать и читать. Как оказалось, проблемы с нейропластичностью мозга имеют люди, страдающие дислексией.

В эксперименте участвовали 150 человек. Участники исследования слушали слова, которые произносил как один голос, так и несколько голосов. Мозг больных дислексией не адаптировался к повторяющимся воздействиям, передает «Индикатор».

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