ВСУ возмущены скудными подачками США на войну в Донбассе

Киев, 22 декабря. Генштаб Украины недоволен плохой техникой, которую США поставляют ВСУ, а также слабым финансированием боевых действий в Донбассе.

Украинские военные подвергли резкой критике действия США, которые поставили ВСУ беспилотные летательные аппараты Raven. Советник начальника генштаба заявил, что дроны лучше бы было вообще вернуть обратно, разведывательные аппараты не защищены от средств перехвата и глушения РЭБ. Использовать их для разведки и корректировки огня в Донбассе очень сложно. Ранее замначальника генштаба ВСУ сообщил, что Штаты недостаточно финансируют боевые действия против ДНР и ЛНР. В качестве примера он привел Афганистан, которому Европа и США выделили 15 миллиардов долларов, а Украине дали всего лишь 600 миллионов. «Где Афганистан и где Украина?» — возмутился военачальник ВСУ.