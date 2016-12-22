Гражданская панихида по убитому в Турции российскому послу началась в МИД РФ

Москва, 22 декабря. В министерстве иностранных дел России началась гражданская панихида по убитому в Анкаре российскому послу Андрею Карлову.

Как отмечается в сообщении ведомства, траурное мероприятие проходит в центральном холле здания МИД России в Москве.

Ожидается, что панихиду посетит руководство страны.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен боевиком 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».