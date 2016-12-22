Алеппо станет темой встречи дипломатов ОИС в Саудовской Аравии

Эль-Кувейт, 22 декабря. Целый ряд дипломатических представителей стран Организации исламского сотрудничества проведет встречу в саудовском городе Джедда, посвященной теме Сирии и в первую очередь гуманитарному кризису в Алеппо.

Как сообщает кувейтское новостное агентство KUNA, первый заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Кувейта шейх Саббах аль-Халед в четверг срочно отправился в Джедду для участия во встрече ОИС. Во встрече в Джедде участвует целый ряд министров исламских стран, в том числе глава МИД Турции Нуман Курмултуш.