ФСБ проводит обыски в квартирах чиновников и райадминистрации Саратова

Саратов, 22 декабря. Сотрудники УФСБ одновременно провели сразу 20 обысков, в том числе в администрации Заводского района Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно приведенным данным, в отношении сотрудников администрации Заводского района возбуждено уголовное дело. Работники бухгалтерии образовательных учреждений района также являются фигурантами уголовное дела.

Так, данные лице подозреваются в превышении служебных полномочий. Следствие установило, что сотрудники районной администрации требовали от руководителей детских садов и школ расторгнуть договоры по питанию детей досрочно. Затем их заставляли заключать новые контракты с афиллированными индивидуальными предпринимателями.

Ранее агентству URA.Ru источники в силовых структурах сообщили, что директор МУП «Теплоком» в Чебаркуле Сергей Туманин задержан по подозрению в совершении преступления по статье 290 (получение взятки) УК РФ.