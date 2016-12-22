FAN-TV Лента новостей
ФСБ проводит обыски в квартирах чиновников и райадминистрации Саратова
Происшествия

ФСБ проводит обыски в квартирах чиновников и райадминистрации Саратова

Сегодня 10:39
1008

ФСБ проводит обыски в квартирах чиновников и райадминистрации Саратова

Саратов, 22 декабря. Сотрудники УФСБ одновременно провели сразу 20 обысков, в том числе в администрации Заводского района Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно приведенным данным, в отношении сотрудников администрации Заводского района возбуждено уголовное дело. Работники бухгалтерии образовательных учреждений района также являются фигурантами уголовное дела.

Так, данные лице подозреваются в превышении служебных полномочий. Следствие установило, что сотрудники районной администрации требовали от руководителей детских садов и школ расторгнуть договоры по питанию детей досрочно. Затем их заставляли заключать новые контракты с афиллированными индивидуальными предпринимателями.

Ранее агентству URA.Ru источники в силовых структурах сообщили, что директор МУП «Теплоком» в Чебаркуле Сергей Туманин задержан по подозрению в совершении преступления по статье 290 (получение взятки) УК РФ.

комментарии
Тимур Румянцев
#фсб #обыски #саратов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

Сегодня 17:44
72

Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

Сегодня 17:40
84

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

Сегодня 17:33
104

Новости Новороссии: Киев расследует убийственную халатность ВСУ в Донбассе, 970 ударов по ДНР

Сегодня 17:15
413

Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом

Сегодня 17:09
1195
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Курды обвинили Тегеран в убийстве пяти человек в Ираке

17:51

ФСБ разоблачила законспирированную ячейку исламистов в Московском регионе

17:49

Киев дал месяц следователю ГПУ на обыск администрации Путина

17:49

Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

17:44

Шойгу рассказал, как ВКС РФ спасли Сирию от распада

17:44

Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

17:40

Украина сообщила, когда откажется от угля из ДНР и ЛНР

17:39

Поэтический автобус отправится из Москвы в Петербург

17:37

Рада приняла закон об амнистии для участников военной операции в Донбассе

17:36

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

17:33

Шойгу: Операция ВКС РФ в Сирии позволила проверить более 160 видов вооружения

17:32

Участника знаменитой банды из 90-х приговорили к 24 годам колонии в Москве

17:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Курды обвинили Тегеран в убийстве пяти человек в Ираке
Читать
Закрыть