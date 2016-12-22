Дирижер Судного дня: каким будет воздушный командный пункт третьего поколения

Объединенная приборостроительная корпорация (входит в государственную корпорацию «Ростех» — прим. ред.) собирается начать разработку третьего поколения воздушных командных пунктов в 2017 году. Об этом сообщил гендиректор ОПК Александр Якунин. Новые самолеты Судного дня должны будут стать самыми защищенными воздушными судами, считает военный корреспондент, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

«Работы по следующему поколению таких самолетов планируется начать в 2017 году», — подчеркнул глава Объединенной приборостроительной корпорации.

Представитель ОПК не стал уточнять, какие именно требования могут предъявляться к новому самолету, однако можно предположить, что первые результаты проделанной работы мы сможем увидеть только через пять-шесть лет.

«Будет хорошо, если представители ОПК сделают совершенно новый самолет, а не возьмут за основу уже имеющуюся модель. Новый проект позволит еще на ранней стадии проектирования заложить самые необходимые требования — повышенная грузоподъемность, увеличенная дальность непрерывного полета, возможность дозаправки в воздухе, защита от воздушных ударов и электромагнитного импульса (ЭМИ — прим. ФАН), дублирование основных систем управления самолетом, улучшенные характеристики по связи с наземными командными пунктами и подводными стратегическими ядерными силами. Все это весьма сложная техника, которая требует кропотливой работы инженеров и ученых, поэтому проектирование такого самолета может затянуться на пять-семь лет», — поясняет военный эксперт.

Отметим, в настоящее время на вооружении Российской Федерации стоит воздушный командный пункт Ил-80, собранный на базе пассажирского авиалайнера Ил-86. Созданный в конце 1980-х годов самолет позволяет осуществлять управление как всеми войсками армии РФ, так и отдельными частями и даже батальонами. Кроме этого, он может играть роль самолета Судного дня — пункта управления стратегическими ядерными силами страны во время ядерной войны.

«Главной особенностью нового поколения самолетов командных пунктов должна стать повышенная дальность полета и защита от ЭМИ. Чем дольше такой самолет сможет оставаться в воздухе, тем дольше будет работать наша ядерная триада. Если уж по нам ударили, сдачу надо давать незамедлительно. Предполагаю, что третье поколение будет создаваться на мощностях КБ Ильюшина, у них опытные инженеры и могут создать поистине уникальные образцы техники», — считает Красноперов.

В данном случае эксперт намекает на инициативу воронежских авиастроителей, которые в июле 2016 года переоборудовали в воздушный пункт управления широкофюзеляжный транспортный Ил-96-400, оснастили его узлом спецсвязи и передали представителям Министерства обороны РФ. Сам самолет собран на базе пассажирского лайнера Ил-96-300, к слову, такая же модель используется президентом Российской Федерации. Воздушные командные пункты были названы «самолетами Судного дня» в США, когда предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены.