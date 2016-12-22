Назван вероятный соперник российского боксера Гассиева

Москва, 22 декабря. Российский боксер Мурат Гассиев, возможно, проведет следующий бой с боксером из Украины Александром Усиком, который обладает титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в той же весовой категории.

Как пишет газета «Известия», оба боксера — молоды, состоявшиеся профессионалы и жаждут побед. Сегодня для обоих самое важное — это титулы, а не гонорары. Источник газеты отметил, что ввиду этого переговоры не должны затянуться.

Стоит отметить, что ни 23-летний россиянин, ни 29-летний украинец не имеют поражений.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации в первом тяжелом весе Гассиев в начале декабря одержал победу над Денисом Лебедевым.