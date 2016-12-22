ВКС РФ получат комплекс радиоэлектронной борьбы, превосходящий аналог США

Москва, 22 декабря. В России создан комплекс радиоэлектронной борьбы, способный конкурировать с аналогами западных стран. Серийное производство РЭБ начнется в 2017 году.

Объединённая приборостроительная корпорация получила награду от Минобороны РФ за разработку комплекса радиоэлектронной борьбы нового поколения. По словам гендиректора предприятия Александра Якунина, комплекс составит конкуренцию западным аналогам, серийное производство начнется уже в будущем году. РЭБ построен на основе современных достижений в микроэлектронике, ПО, процессорной технике.