Киев вызывает Донбасс по скайпу для обсуждения обмена пленными

Киев, 22 декабря. Процесс обмена пленных может быть возобновлен перед новогодними праздниками, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

Геращенко отметила, что украинская сторона готова к обмену пленными. Киев предложил ЛНР и ДНР провести видеоконференцию по этому вопросу.

«Мы ожидаем, что и другая сторона проявит гуманизм накануне праздников и процесс освобождения заложников будет разблокирован», — написала она в социальной сети.

Процесс обмена пленными неоднократно блокировался украинскими представителями. ЛНР и ДНР отмечали, что, согласно минским договоренностям, стороны должны осуществить обмен пленными по формуле «всех на всех».

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о режиме прекращения огня с полуночи 24 декабря.