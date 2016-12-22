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ДНР: обстрелом ВСУ поврежден жилой дом под Горловкой
Новороссия

ДНР: обстрелом ВСУ поврежден жилой дом под Горловкой

Вчера 10:16
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ДНР: обстрелом ВСУ поврежден жилой дом под Горловкой

Донецк, 22 декабря. Бойцы украинской армии новью обстреляли горловские поселки Молочное, Зайцево и шахты имени Гагарина. По словам и.о. главы городской администрации Ивана Приходько, прямым попаданием снаряда поврежден один дом.

«Украинские военные сегодня ночью обстреливали поселки Зайцево и Молочное на севере города и поселок шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки, прямым попаданием поврежден один дом в Зайцево по улице Полетаева, 140», — заявил Приходько в четверг в интервью Донецкому агентству новостей. По его словам, ни один человек в ходе обстрела не пострадал.

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Напомним, в воскресенье ВСУ пошли на прорыв под Дебальцево, сумев застать силы ЛНР врасплох, однако после упорного боя, понеся потери, были вынуждены отойти.

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Тимур Румянцев
#днр #всу #донбасс
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