Дамаск осудил предложенный ООН проект санкций против Сирии

Нью-Йорк, 22 декабря. Официальный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари выступил с осуждением создания специальной комиссии Организации по расследованию военных преступлений в его стране, объявив, что данный проект направлен исключительно на дискредитацию правительства в Дамаске и поддержку действующих в Сирии боевиков, и может сорвать усилия по завершению многолетней гражданской войны.

Напомним, Генассамблея ООН приняла проект резолюции, внесенной Лихтенштейном при поддержке США, Франции, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии и Катара. Несмотря на отсутствие доказательств применения химического оружия сирийской правительственной армией, эти страны настаивают на введении новых санкций в отношении Дамаска.