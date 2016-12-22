Ученые раскрыли секрет тяги к жирной пище

Вашингтон, 22 декабря. Американские ученые рассказали, о чем может свидетельствовать тяга к потреблению жирной пищи.

По мнению исследователей, тяга к жирной еде может говорить о том, что люди чувствуют себя социально неполноценными. Специалисты провели параллель между чувством социальной значимости людей и их тягой к жирной пище.

Как пишут СМИ США, выяснилось, что жирную пищу предпочитают люди, которые чувствуют себя нереализованными в обществе.

Ранее ученые назвали профессии-убийцы, приносящие вред сердцу и фигуре. Как оказалось, последнюю строчку «хит-парада» худших специальностей заняли такие профессии, как менеджер, врач, адвокат, бизнесмен и бухгалтер.