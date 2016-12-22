Видео взрыва на станции метро «Коломенская» появилось в Сети

Москва, 22 декабря. Видео взрыва в московском метрополитене на станции «Коломенская» появилось в Сети.

На видео видно, как перед входом в метрополитен стоят люди, у припаркованного автомобиля сработала сигнализация.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, стало известно, что взрыв газа произошел в переходе у метро «Коломенская». В результате чрезвычайного происшествия пострадали несколько человек. Информации о погибших нет.

В настоящее время уточняются детали происшествия. На месте ЧП работают экстренные службы.