Полицейские задержали в Петербурге подозреваемого по запросу Украины

Санкт-Петербург, 22 декабря. Силовики Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ по Санкт-Петербургу задержали подозреваемого, находящегося в международном розыске по запросу правоохранительных органов Украины.

Как стало известно ФАН, накануне сотрудники Интерпола МВД РФ в северной столице задержали мужчину 1973 года рождения, который объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи по инициативе украинских органов правопорядка. Инициатору розыска сообщили о задержании подозреваемого, а также в прокуратуру Центрального района Петербурга.