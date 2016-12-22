Московское метро раскрыло причину взрыва на станции метро «Коломенская»

Москва, 22 декабря. Московский метрополитен прокомментировал сообщения о взрыве на станции «Коломенская». По официальной версии, произошла разгерметизация газового баллона.

В официальном твиттер-аккаунте Московского метрополитена сообщается, что газовый баллон принадлежит сторонней строительной компании, инцидент произошел у входа в вестибюль. По этой причине южный вестибюль был временно закрыт.

«Станция работала и работает штатно», — говорится в сообщении.

Ранее источник ФАН сообщил, что в результате взрыва газового баллона пострадали два человека. Предварительно установлено, что в результате происшествия разрушений нет.