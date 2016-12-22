Гребенщиков выступил на приеме у генконсула США в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. Российский певец, гитарист группы «Аквариум» Борис Гребенщиков накануне побывал в резиденции Генерального консула США в Петербурге.

Генконсул организовал прием в честь получения английским музыкантом и писателем Бобом Диланом Нобелевской премии по литературе. 63-летний рок-музыкант оказался в числе приглашенных гостей.

Легенда российского рока БГ прибыл на торжественный прием, соблюдая дресс-код: черный костюм, очки. Гитару музыкант также взял черную. Фанаты российского музыканта сфотографировались с артистом и сделали селфи, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».