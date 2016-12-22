Пожарные обнаружили сгоревшие тела матери и двоих детей в Улан-Удэ

Москва, 22 декабря. Три человека погибли и один пострадал во время пожара в жилом доме в Улан-Удэ.

Как рассказали в экстренных службах Бурятии, огонь вспыхнул в двухэтажном частном доме. Прибывшие на место пожарные потушили пламя. На пепелище они обнаружили тела трех человек. Погибли двое детей и женщина. Один пострадавший госпитализирован.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Полиция выясняет все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что Отелло из Подмосковья заживо сжег свою сожительницу и ее друзей.