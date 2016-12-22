Названа причина взрыва на станции метро «Коломенская» в Москве

Москва, 22 декабря. Взрыв газа на станции метрополитена «Коломенская» произошел в Москве.

Как сообщили очевидцы, при взрыве ранения получили несколько человек. В настоящее время пострадавшие ожидают прибытия кареты скорой помощи. На место ЧП выехали несколько бригад спасателей.

Согласно данным источника РЕН ТВ, инцидент случился при проведении газовых работ в южном вестибюле станции в столице. По неподтвержденным данным, погиб один человек.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.