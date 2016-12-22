Власти Петербурга выделили 25,8 млн на благоустройство зоны у базы «Зенита»

Санкт-Петербург, 22 декабря. Власти Санкт-Петербурга выделили 25,8 млн рублей на благоустройство территории у базы ФК «Зенит» в Удельном парке. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

6,1 млн рублей пойдут в администрацию Приморского района и будут потрачены в следующем году на ремонт подъездов к базе петербургского клуба. Оставшиеся деньги останутся в комитете по благоустройству. Их пустят на ремонт и реставрацию парка вокруг базы. Будут переделаны щебеночно-набивные тропинки, рассажены газоны и несколько деревьев.

Правда, сейчас есть небольшая сложность – несмотря на запрет выгула собак в Удельном парке, владельцы домашних питомцев продолжают это делать. Поэтому сохранность высаженных вновь газонов до 2018 года никто гарантировать не сможет.