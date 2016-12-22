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Порошенко помиловал девять пленных женщин и стариков из ДНР и ЛНР
Украина

Порошенко помиловал девять пленных женщин и стариков из ДНР и ЛНР

Вчера 10:21
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Порошенко помиловал девять пленных женщин и стариков из ДНР и ЛНР

Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании девяти человек. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко при этом заявила, что глава государства помиловал большинство из 15 жителей Донбасса, которые должны были вернуться в ДНР и ЛНР до конца года.

«Украинская сторона в ближайшие дни передаст 15 ранее судимых за преступления лиц как акт гуманизма», — сообщила она на своей странице в соцсети Facebook.

По информации Геращенко, Порошенко подписал указ о помиловании шести женщин. Кроме того, в списке помилованных есть пожилые и больные люди. 

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Ксения Тасманова
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