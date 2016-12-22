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В Иркутской области выяснили, что не все погибшие пили «Боярышник»
Происшествия

В Иркутской области выяснили, что не все погибшие пили «Боярышник»

Вчера 9:43
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В Иркутской области выяснили, что не все погибшие пили «Боярышник»

Иркутск, 22 декабря. На данный момент в Иркутской области официально установлено, что с 17 декабря погибли от отравления суррогатным алкоголем 71 человек, всего же пострадали 117.

Но в ходе опроса пострадавших, их знакомых родственников выяснили, что не все они пили «Боярышник». Некоторые утверждают, что употребляли «левую» водку, на которую была наклеена этикетка от официальной «Белая береза».
Однако приобретена она была не в официальном магазине, а также как и «Боярышник» — из-под полы.

Не исключено, что на напитках, содержащих метиловый спирт, были наклеены этикетки официальных производителей.

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Дана Балан
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Жители освобожденного Алеппо: Мы ждали этого 5 лет
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