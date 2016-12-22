Новое поколение «самолетов Судного дня» начнут создавать в России в 2017 году

Москва, 22 декабря. Объединенная приборостроительная корпорация, входящая в «Ростех», планирует приступить к созданию третьего поколения воздушных командных пунктов.

Как рассказал генеральный директор ОПК Александр Якунин, работу по созданию нового поколению таких самолетов планируется начать в 2017 году.

Напомним, «самолеты Судного дня» предназначены для эвакуации высшего командования ВС России. Они обладают повышенной живучестью, способны находиться длительное время в воздухе. Военные борты оснащены всей необходимой техникой и оборудованием для управления всеми родами войск.

Ранее сообщалось, что ОПК создала модуль для радиостанций шестого поколения.