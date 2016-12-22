В Луганск прибыл конвой МЧС РФ с гумпомощью для жителей ЛНР

Луганск, 22 декабря. В столицу Луганской народной республики (ЛНР) Луганск прибыли автомобили 59-го конвоя МЧС Российской Федерации с гумпомощью для жителей Донбасса. Как сообщает Луганский информационный форум, уже в ближайшие часы начнется их разгрузка.

Так, в ЛНР было доставлено 160 тонн различных грузов, среди которых 26,2 тонны медикаментов, а также детское питание — мясное пюре (38,5 тонны), фруктовый сок (18 тонн), фруктовое пюре (10,5 тонны), молочные каши (21 тонна), овощное пюре (20,5 тонны), молочные смеси (3,6 тонны).

Спасатели РФ доставили в республику целевую гуманитарную помощь, в состав которой вошли ноутбуки, продукты питания, канцтовары, бытовая химия, игрушки, а также 18,7 тонны новогодних подарков.

Напомним, ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ на дебальцевском направлении не прекращаются. Бои под Дебальцево продолжаются с воскресенья.