Российская армия получит «мухобойку» для борьбы с беспилотниками

Москва, 22 декабря. В ближайшие годы армия России получит новые средства для борьбы с массированными налетами ударных беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации Александр Якунин.

«Мощные образцы такой техники с большими поражающими возможностями могут появиться на вооружении российской армии в течение четырех лет, более простые системы — уже через два года, — объявил Якунин в интервью ТАСС. — Серьезный задел есть, созданы реальные образцы этого оружия, мы демонстрировали их возможности, результаты — более чем убедительные».