Китай запустил спутник TanSat для мониторинга за выбросами углекислого газа

Пекин, 22 декабря. Китай запустил первый национальный спутник TanSat, который будет собирать данные по выбросам углекислого газа в атмосфере.

Как пишет агентство «Синьхуа», запуск был произведен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Спутник вывели на орбиту с помощью с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D».

Отмечается, что спутник весит 620 килограммов. Он будет работать на высоте 700 километров. Главной задачей техники станет мониторинг за концентрацией, распределением потока углекислого газа в земной атмосфере. Замеры будут производиться каждые 16 дней.