Донбасс: ВСУ накрыли села ЛНР огнем из артиллерии и гранатометов

Луганск, 22 декабря. Украинские военные 15 раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики за минувшие сутки. По данным оборонного ведомства ЛНР, ВСУ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, минометов калибра 120 мм и 82 мм, из 152-мм орудий и стрелкового оружия.

Согласно приведенным данным, с направлений поселков городского типа Мироновский и Луганское семь раз подвергся обстрелам район села Калиновка. Район села Нижнее Лозовое был обстрелян с направления Мироновского. Противник трижды обстрелял район села Лозовое с направления Светлодарска и Мироновского. С направления Станицы Луганской четыре раза был обстрелян район памятнику князю Игорю.

Читайте также: Новости Новороссии: ЛНР отразила попытку прорыва ВСУ у Дебальцево, Донбасс получит гумпомощь