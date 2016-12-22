Турецкая прокуратура освободила шестерых родственников убийцы посла России

Анкара, 22 декабря. Турецкая прокуратура освободила из-под стражи шестерых задержанных родственников убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает сегодня телеканал CNN Turk.

Согласно данным телеканала, папа Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и супруга одного из них были освобождены по завершении дачи показаний. По мнению правоохранительных органов, никаких оснований для их ареста не обнаружено. В настоящее время они проходят по делу в качестве свидетелей.

Напомним, вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова случилось 19 декабря в турецкой столице на открытии фотовыставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину дипломату, ранения были смертельными.

Позже было опубликовано видео, на котором видно, как убийца вошел в комнату, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке, который он купил накануне. Его приняли за охранника Карлова. Ликвидированный 22-летний убийца был сотрудником полиции.