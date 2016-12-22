Банк России отозвал лицензию у «Межрегионального клирингового банка»

Москва, 22 декабря. Утром в четверг стало известно об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у «Межрегионального клирингового банка» по решению Центробанка РФ. Представителей главного российского финансового регулятора не устроило то, как банк соблюдал требования российского финансового законодательства.

«Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России и неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — указано в выпущенном Центробанком пресс-релизе.

В российской финансовой системе «Межрегиональный клиринговый банк» занимал на 1 декабря 487 место.