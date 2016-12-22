Движение на «серой ветке» московского метро восстановили после гибели пассажира

Москва, 22 декабря. Падение мужчины на рельсы на станции «Бибирево» привело к сбою работы «серой ветки» московского метро. Упавшего пассажира спасти не удалось.

По словам источника агентства РИА Новости, пострадавшего сразу же передали врачам, однако он скончался, несмотря на усилия медиков. Из-за инцидента с пассажиром поезда временно не ходили от станции «Алтуфьево» до станции «Отрадное» на Серпуховско-Тимирязевской линии.

Как передает РИАМО со ссылкой на сообщение московского метрополитена, к 7.20 утра специалистам удалось снова запустить движение поездов на участке «серой ветки».

Добавим, ранее на станции метро «Выхино» погиб мужчина, из-за чего поезда не ходили от станции «Жулебино» до «Текстильщиков», а станция «Выхино» была временно закрыта для пассажиров.