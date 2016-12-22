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Трамп на фоне теракта в Берлине ограничит въезд в США для беженцев
Политика

Трамп на фоне теракта в Берлине ограничит въезд в США для беженцев

Вчера 9:25
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Вашингтон, 22 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп назвал берлинский теракт атакой против человечности.

Политик рассказал журналистам, что «это было атакой против человечности, такое следует остановить».

Глава государства также напомнил, что готов ограничить въезд в страну беженцев из мусульманских государств. Отмечается, что после теракта в Берлине власти усилили безопасность в Нью-Йорке. Безопасность рождественских ярмарок и мест проведения массовых мероприятий в городе охраняют тысячи полицейских.

Напомним, жертвами теракта в Берлине стали 12 человек.

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Алия Шарафутдинова
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Жители освобожденного Алеппо: Мы ждали этого 5 лет
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