Количество жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 71

Иркутск, 22 декабря. Количество жертв от отравления суррогатным концентратом настойки «Боярышник» выросло до 71 человека. Об этом в четверг сообщила представитель министерства здравоохранения региона Татьяна Шкурская.

По ее словам, в настоящее время число погибших от «Боярышника» — 71 человек. Отмечается, что общее количество пострадавших составляет 117 человек. За минувшую ночь в медицинское учреждение поступил еще один человек. На лечении в стационаре в настоящий момент находятся 36 человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, массовое отравление поддельной спиртосодержащей настойкой произошло в Иркутске 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело, найдены подпольные цеха по производству средства, правоохранители задержали 12 человек.

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