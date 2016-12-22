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Сирия сегодня: обстрел гумконвоя в Алеппо никого не накажут, Госдеп ничего не знает
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Сирия сегодня: обстрел гумконвоя в Алеппо никого не накажут, Госдеп ничего не знает

Сегодня 9:29
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Сирия сегодня: за гумконвой в Алеппо никого не накажут, Госдеп ничего не знает

Сирия, 22 декабря. Комиссия Организации Объединенных Наций не смогла установить виновных в ударе по гуманитарному конвою в районе Алеппо. Государственный департамент Соединенных Штатов не владеет информацией. Генассамблея ООН собирается создать структуру для расследования преступлений на сирийской территории. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Виновные в обстреле гумконвоя в Алеппо

Как следует из доклада ООН, комиссия организации не смогла установить, кто ударил по гуманитарному конвою в провинции Алеппо 19 сентября. По информации экспертов, у них нет свидетельств того, что произошедший инцидент был преднамеренной атакой на гуманитарный объект. Отмечается, что возможностью нанести подобный удар обладали военные самолеты так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и сирийские ВВС.

В свою очередь министерство обороны Российской Федерации ранее заявило, что ВКС и ВВС Сирии ударов по гуманитарному конвою не наносили. Более того, в военном ведомстве отмечается, что в районе, где находилась гуманитарная автоколонна, летал ударный беспилотник международной коалиции.

Напомним, колонна гуманитарных организаций ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) в районе Урум аль-Кубра (к северо-западу от сирийского города Алеппо) подверглась обстрелу. В конвой входили 31 грузовик, они везли помощь для 78 тысяч человек. По информации Международного комитета Красного креста,  в результате нападения были уничтожены 18 машин, погибли 18 человек.

Госдеп ничего не знает

Как заявил официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Джон Кирби, Госдеп не может подтвердить данные об окончании вывода из Алеппо боевиков незаконных вооруженных формирований. Он отметил, что США не хотят забегать вперед ООН.

Сирия сегодня: за гумконвой в Алеппо никого не накажут, Госдеп ничего не знает

В свою очередь Организация Объединенных Наций накануне заявила, что вывод террористов из Алеппо завершается. Отмечается, что военные Турции и России ведут тесное сотрудничество по этому вопросу. Серия переговоров принесла результат.

Кроме того, по словам Кирби, американский Госдепартамент не обладает информацией о поставках в Алеппо гуманитарной помощи. Он сообщил, что не видел подобных сообщений.

Ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил благодарность премьер-министру Сербии Александру Вучичу за поддержку гуманитарной операции в Алеппо, а также за отправку на сирийскую территорию гуманитарной помощи.

Украина и Турция хотят наказать «виновных»

Генассамблея ООН приняла решение создать механизм расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирии для будущих судебных преследований. Соответствующая резолюция была принята накануне, 21 декабря, вечером. За проект проголосовали 105 стран, против выступили 15, еще 52 государства приняли решение воздержаться. Новая структура будет сотрудничать с независимой международной комиссией по расследованию сирийских событий.

Отметим, что авторами резолюции выступили более 30 стран, включая ряд членов Европейского союза, арабских стран, а также Турция, Украина и Канада.

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Илья Муромский
#сергей шойгу #башар асад
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