ЛНР сообщила о новых попытках ВСУ прорваться к Дебальцево

Луганск, 22 декабря. Представители Народной милиции ЛНР объявили о том, что обстрелы со стороны украинских силовиков на дебальцевском направлении в Донбассе не прекращаются. Бои под Дебальцево продолжаются с воскресенья.

«На дебальцевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Имеются разрушения жилых домов в населенном пункте Дебальцево и Новогригоровка», — сообщили в оборонном ведомстве народной республики РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, по заявлению представителей Народной милиции, украинский войска пошли на прорыв под Дебальцево, сумев застать силы ЛНР врасплох, однако после упорного боя, понеся потери, были вынуждены отойти. Со стороны ЛНР также были убитые и раненые.